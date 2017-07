Luego de la sorpresiva cancelación de la pelea estelar del UFC 213 entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko, la campeona de peso gallo rompió su silencio tras no poder defender su título por un problema de salud. La brasileña comunicó el motivo a través de las redes sociales.

"Todo el mundo está esperando escuchar mi versión. Tengo sinusitis crónica, he luchado así antes, pero esta vez ni siquiera podía respirar. En el pesaje, sentí que me faltaba el aliento. No quise arriesgarme a sufrir un golpe en la cabeza con la presión que la sinusitis me ocasionaba", declaró Nunes.

Asimismo, la 'Leona' manifestó que la lucha ante la 'Bala' sí o sí se dará y que ya están viendo una nueva fecha. "La pelea se va reprogramar, sigo queriendo este combate y deseo enfrentarme a esta retadora", agregó.

Cabe señalar que Dana White, presidente de la compañía, está viendo la manera de mover el esperado duelo para el UFC 215, que tendrá lugar el 9 de setiembre en Edmonton, Canadá. Así lo informó ante la cadena ESPN.