La esperada pelea de este sábado entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko en el UFC 213, donde se pondría en disputa el cinturón gallo (61 kilos) femenino, fue cancelada a última hora, tras anunciarse que la campeona brasileña "no estaba bien de salud".

Sin embargo, Dana White, presidente de la UFC, reveló en una entrevista con ESPN que Amanda Nunes sí recibió el permiso médico para enfrentar a Valentina Shevchenko. Y que fue la misma peleadora quien tomó la decisión de no pelear.

Así fue el careo entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko. (Getty Images) Así fue el careo entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko. (Getty Images)

"La noche del jueves empezó a sentirse mal, así que la llevamos al hospital. Le hicieron una evaluación médica y recibió el permiso para pelear. Por eso se presentó en la ceremonia de pesaje y luego se fue a casa", explicó Dana White.



"Pero esta mañana (sábado), Nunes llamó de nuevo y dijo que no se sentía bien, así que la trajeron de vuelta al hospital y empezaron a hacerle pruebas. Ella dijo que no quería pelear. Estaba médicamente apta para pelear, estaba controlada y todo estaba bien, pero dijo que no se sentía bien", finalizó el presidente de la UFC. A esperar su versión.