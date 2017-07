Tras la cancelación de última hora de la pelea estelar del UFC 213, debido a un problema de salud de Amanda Nunes, el presidente de la compañía- Dana White- impondrá un duro castigo. La más afectada será la campeona de peso gallo.

"Amanada Nunes no recibirá su paga por no haber estado. Además no volverá a estelarizar ningún evento de tal magnitud", declaró White, quien se mostró enfadado por lo sucedido. Según él, la 'Leona' habría obtenido la aprobación de los médicos para entrar al octágono; sin embargo, ella al final se negó a hacerlo.

“No se puede obligar a alguien pelear, pero ella rechazó la pelea. Creo que su enfermedad fue un 90% mental y 10% físico" agregó. Inclusive, el mandamás de la industria más famosa de artes marciales mixtas dejó abierta la posibilidad de quitarle el cinturón a Nunes si es que esto vuelve a suceder.



"Este tipo de situaciones ya sucedieron antes: cuando un campeón se niega a enfrentar a otro, a pesar de estar apto para pelear. Un claro ejemplo fue con Demetrious Johnson, quien se negó a enfrentar a TJ Dillashaw. Cuando existe un patrón de este tipo de situación, comienzo a analizar la posibilidad de quitarle el cinturón", sentenció White.