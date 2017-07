El argentino Santiago Ponzinibbio consiguió el último domingo, en el UFC Glasgow, la victoria más imponente de su carrera. El popular 'Gente Boa' venció por nocaut al islandés Gunnar Nelson, apenas en el primer round de la pelea estelar de la velada.

Sin embargo, Santiago Ponzinibbio recibió numerosas críticas luego de su primera estelar dentro de la UFC. ¿La razón? En la repetición del combate se pudo ver que el argentino picó los ojos de su rival hasta en tres ocasiones, afectando directamente su visión dentro del octágono.



(Getty Images) (Getty Images)

"Tras el piquete veía dos Ponzinibbios dentro de la jaula", dijo Nelson luego del combate. Pero el peleador argentino aseguró recientemente que nunca tuvo la intención de tocar los ojos de su oponente, pues explicó que no fue intencional.



"Si el piquete de ojo sucedió, por supuesto que no fue intencional. El nocaut fue con la mano derecha y conectó directo. La mano derecha lo lastimó y termine el trabajo con un jab preciso", explicó Ponzinibbio, quien aseguró que el árbitro es el responsable de regular este tipo de acciones.



"Los comentarios de Nelson no le quitan mérito a mi victoria. Lo que él diga no cambia nada. Hay un réferi dentro del octágono viendo la acción y tiene la capacidad de parar la pelea en el momento que quiera. El peleador número 8 del planeta me duro únicamente 82 segundos", agregó el peleador argentino, quien ahora podría enfrentarse a Carlos Condit o Neil Magny.