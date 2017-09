UFC: conoce a Travis Fulton, el hombre con más peleas en la historia de las MMA

Debutó en 1996 y desde entonces no ha parado. Travis Fulton es una leyenda en las MMA y ha peleado en casi todas las empresas de este deporte, incluida la UFC. Sin embargo, este no es su logro, sino su impresionante récord.

El originario de Iowa ha pisado la jaula en 316 ocasiones, habiendo pasado por WEC, Pancrase, the Chicago Red Bears, King of the Cage y RINGS. Así, es el hombre que más enfrentamientos ha tenido en la historia.

mma Esta fue la última pelea de Travis Fulton, en junio del 2017. (Difusión)

No tuvo un debut soñado en la UFC (perdió por sumisión en 1999), pero logró la revancha un tiempo después. Sin embargo, desde entonces no ha pisado nunca más el octágono.

A pesar de su amplia experiencia en esta disciplina -su récord es de 253–53–10 (1)-, también ha incursionado en el boxeo. Mantuvo ambas carreras a la par, hasta lograr una marca de 19-32-1.

Su última pelea fue en junio de este año, en World Warriors Fighting Championship 7. Perdió la oportunidad del título, pero a los 40 años y con ese repertorio, nadie puede negar que es uno de los mejores del mundo.