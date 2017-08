Tras su breve paso por el boxeo, Conor McGregor regresará a lo que mejor sabe hacer: las artes marciales mixtas. En menos de veinticuatro horas de perder contra Mayweather, ya tendría un futuro rival para el octágono de la UFC.

Rafael Dos Anjos publicó en Facebook un mensaje para el irlandés, con quien se iba a enfrentar en el evento numerado 197 de la empresa en 2016. Sin embargo, una lesión en el pie le impidió que defienda su título ligero ante 'The Notorious'.

"Si no estas huyendo al juego, nosotros todavía no hemos terminado los negocios. Tuviste suerte de que me haya lesionado, 'corazón de pollo' McGregor", declaró el brasileño a través de las redes sociales.

Cabe señalar que después de la cancelación de la lucha entre el brasileño y el irlandés ambos tuvieron caminos diferentes. El primero perdió su cinturón ante Eddie Álvarez; mientras que Conor fue sometido por Nate Díaz, en el primero de sus dos combates.