Conor McGregor se ha cansado de aceptar retos que muchos aseguraban "iban a ser demasiado para él". El último fue subirse por primera vez a un ring de boxeo para enfrentar a una leyenda de ese deporte como Floyd Mayweather, quien lo venció por nocaut técnico en el décimo round el pasado 26 de agosto.

En estos días se viene especulando sobre su próximo desafío y todo indica que volvería a ser dentro del octágono de la UFC. Al parecer, el presidente Dana White está interesado en pactar una tercera pelea ante Nate Diaz, pero Conor McGregor puso una importante condición para concretar esta trilogía.

(Getty Images) (Getty Images) (Getty Images)

"Soy el campeón de 70 kilos (peso ligero). Nosotros peleamos en 78 kilos (wélter), me derrotó y después lo derroté. Si quiere la trilogía, tendrá que bajar a mi división. Siempre he sido justo, no pedí la revancha en otro peso. Si quiere pelear de nuevo, es lo que tiene que hacer", aseguró Conor McGregor.

Cabe mencionar que el peso ligero no es desconocido para Nate Diaz, quien ha disputado la mayoría de sus combates en esta división. Incluso, llegó a pelear por el cinturón ante el campeón Benson Henderson en 2012, pero terminó perdiendo por decisión unánime de los jueces.