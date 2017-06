En las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que Conor McGregor no vuelva a pelear en la UFC tras su millonaria pelea de boxeo ante Floyd Mayweather, la cual se realizará el próximo 26 de agosto en Las Vegas.



¿La razón? La compañía de artes marciales mixtas no podría ni siquiera acercarse a la suma (cerca de 100 millones de dólares) que recibirá el irlandés por pelear ante 'Money'. Sin embargo, el presidente de la UFC, Dana White, aseguró que McGregor sí tiene en sus planes volver para enfrentar nada menos que al temible ruso Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor noqueó a Eddie Alvarez en su última aparición en la UFC. (Getty Images) Conor McGregor noqueó a Eddie Alvarez en su última aparición en la UFC. (Getty Images)

"Conor me dijo: 'Quiero a Khabib en Rusia'. ¿Acaso esa mierda no es increíble? Él es increíble, Conor McGregor es un maldito unicornio. No hay nadie como él. Actualmente está trabajando para enfrentarse a Floyd Mayweather e inmediatamente después quiere enfrentarse a Khabib en Rusia", explicó White en una entrevista con MMA Junkie.



"Son este tipo de cosas las que convierten a este chico en una superestrella. Tengo a varios campeones negados a pelear, mientras que Conor pide a Floyd Mayweather y luego a Khabib en Rusia. ¿Cómo no amar a Conor McGregor? Es increíble", agregó el presidente de la UFC. ¿Se llegará a pactar este combate?