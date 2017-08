Las palabras de Dana White calaron en Tyron Woodley. El campeón de peso wélter de la UFC se sintió ofendido tras las duras acusaciones del presidente de la compañía. Tanto que amenazó con revelar detalles prohibidos de peleadores si no se disculpa.

En una entrevista para ESPN, T-Wood dio detalles del enfrentamiento que tuvo con White. "He hecho muchas cosas buenas por este deporte. He sido un peleador modelo porque soy íntegro. Pero él me ha demostrado que no tiene los pantalones para decirme las cosas en la cara", señaló.



Tyron Woodley está a la espera de que el presidente de la UFC recapacite. Si no, le podría ir mal. "Lo mínimo que espero son unas disculpas. Ahora, si no lo hace, me veo en la obligación de revelar cosas prohibidas. No estoy bromeando", finalizó.



Tras la defensa exitosa de Woodley en el UFC 214, Dana White lo acusó de abandonar la pelea y no dar lo mejor de sí pues su récord de golpes fue el más bajo de la historia. Luego, el peleador confirmó que sufrió una lesión en el hombro durante el evento.