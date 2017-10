Mark Hunt explotó el último miércoles contra Dana White, presidente de la UFC, luego de enterarse que sería reemplazado por Fabricio Werdum en su combate del próximo 19 de noviembre ante Marcin Tybura. Y lanzó fuertes frases como "pedazo de mierda", "hijo de perra" y "calvo cabrón".

Pero lejos de caer en el juego de Mark Hunt, Dana White habló al respecto de la decisión de la UFC, asegurando que se trató de una precaución médica. Pues en una reciente entrevista, el 'Super Samoan' reveló que ha empezado a tener problemas de memoria.

Mark Hunt viene de noquear a Derrick Lewis en Nueva Zelanda. (Getty Images) Mark Hunt viene de noquear a Derrick Lewis en Nueva Zelanda. (Getty Images)

"Me insultó. Siempre me insulta. Escuchen, a veces debes proteger a esos chicos de sí mismos, y eso es lo que evaluamos en este momento. Él declaró que siempre lo he odiado. No odio a Mark Hunt en lo absoluto", explicó el presidente de la UFC.



"Antes de enterarme de esto estaba realmente bien con Mark Hunt. Pero en realidad no espero una disculpa, para nada", agregó Dana White, quien se mantendrá firme en la decisión de que sea Fabricio Werdum quien enfrente a Marcin Tybura en Sídney, Australia.