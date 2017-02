Conor McGregor ha ganado dos títulos en la UFC e hizo historia, pero hasta el momento no ha defendido ninguno de ellos. Después de que le arrebataran el de peso pluma, el irlandés quiere cuidar como oro el de peso pluma, pero Dana White tiene otros planes.



En una reciente entrevista con el portal de noticias TMZ, Dana White reveló que ya tiene en mente al próximo rival para 'The Notorious', y no tiene nada que ver con el mundo del boxeo.

"No hay negociaciones con Mayweather, eso está muerto. Lo que sí puedo asegurar es que la próxima pelea de Conor será en la UFC, y con el ganador de la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson", aseguró el presidente de la compañía.



La pelea es la coestelar del UFC 209, que se llevará a cabo el sábado 3 de marzo en Las Vegas, Nevada. Tyron

Woodley defenderá el título wélter ante Stephen Thompson.



