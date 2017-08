La frustración que siente Daniel Cormier es comprensible. Las dos únicas derrotas que sufrió en su carrera fueron ante Jon Jones, una estrella de la UFC que viene opacando su carrera por continuos escándalos de indisciplina y doping positivo.

Después del último combate entre ambos, el pasado 29 de julio, Daniel Cormier perdió el título semipesado de la UFC tras ser noqueado por Jon Jones. Sin embargo, 'Bones' volvería a ser despojado de su cinturón tras dar positivo por esteroides en una reciente prueba.

"Es muy difícil encontrar alguna palabra o emoción acerca de esto, nosotros como atletas damos todo para hacer una presentación y complacer a los fanáticos. En mi mente, el 29 de julio competí y perdí. Jon Jones fue el mejor de esa noche y lo reconozco", dijo un conmovido Daniel Cormier.



"Ya no se qué pensar sobre esto, no puedo creer que tenga que volver a pasar por esto. Gracias a todos los fans por el apoyo, esto me ha afectado bastante", agregó Daniel Cormier, quien volvería a convertirse en el campeón semipesado de la UFC.