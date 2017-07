Tras culminar el tercer asalto de la pelea estelar del UFC 214, la cara de Daniel Cormier resumía todo: había perdido ante Jon Jones el título semipesado. Las lágrimas de 'DC' evidenciaban la frustración que tenía en ese momento, pues sumaba su segunda derrota ante 'Bones'.

"No sé qué pasó. Pensé que estaba yendo bien, pero esa patada a la cabeza me hizo perder el equilibrio y de ahí no recuerdo. No sé qué hacer, si a uno le ganan dos veces, creo que ya no hay revancha", fueron las palabras de Cormier luego del encuentro.

Muchos presagiaban que sería el final del ahora excampeón semipesado. Sin embargo, en las últimas horas rompió su silencio y felicitó a Jon Jones por el triunfo. No solo eso, sino que recalcó que lo volverán a ver dentro del octágono pronto.



"Primero de todo, gracias por todas las palabras de cariño. He sentido el apoyo. Felicidades a Jon Jones y su equipo. Hicieron un trabajo fenomenal y consiguieron la victoria. También quiero agradecer a mi equipo y entrenadores. Los amo con todo mi corazón. Hicieron un fantástico trabajo, estaba preparado. Son cosas que pasan. Dana White y UFC, gracias por ser la compañía más importante de todas en las MMA. Una vez más, gracias al equipo de Jon Jones. Los amo. Los veré pronto", publicó Cormier.