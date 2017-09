A 48 horas del UFC 215, Demetrious Johnson tuvo que resignarse con no ser el evento central. Esto luego de que su rival, Ray Borg, no recibiera el parte médico para pelear por el título mosca en el Rogers Place de Canadá.



Sin embargo, las quejas de Johnson, tras no querer perder dinero, pues ya estaba preparado para luchar, fueron escuchadas por la directiva de la compañía. Así lo informó el 'Ratón', a través de las redes sociales.



"Solo un par de semanas más", fueron las palabras de Johnson para confirmar que su encuentro contra Borg formará parte de la coestelar del UFC 216. El evento se realizará en el T-Mobile de Las Vegas y tendrá como estelar el duelo entre Tony Ferguson y Kevin Lee por el título interino de peso ligero.



Otro de los combates ya confirmados son los que sostendrán Fabrício Werdum y Derrick Lewis en la categoría peso pesado. Mientras que en la rama mosca femenina, Paige VanZant batallará contra Jessica Eye.