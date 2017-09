Faltaba pocas horas para el UFC 215 cuando la noticia decepcionó a todos, en especial a Demetrious Johnson: Ray Borg, retador al título mosca, no estaba apto para competir. Por una enfermedad, los doctores de la compañía no le dieron el alta médica.

Al final, la pelea estelar fue protagonizada por Amanda Nunes y Valentina Shevchenko. Sin embargo, quien se mostró molestó por lo que ocurrido fue Johnson, pues entrenó mucho tiempo para nada. Eso sí, el 'Ratón' exigió una solución para poder cobrar el dinero.

"Por lo general, no pagan a los atletas que no compiten. Por eso quiero que peleemos el 7 de octubre para poder ganar dinero. Por mi fuera, yo iría ahora mismo a cobrar mi cheque, pero no es el caso. Entrené tan duro para esto, no lo entiendo", declaró el campeón peso mosca.

Cabe señalar que la fecha que propone el 'Ratón' es del UFC 216, el cual se celebrará en Las Vegas. El evento principal de dicha velada será la contienda entre Tony Ferguson y Kevin Lee por el cinturón interino de la categoría ligero.