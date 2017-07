Valentina Shevchenko tendrá que postergar su sueño de convertirse en campeona gallo (61 kilos) de la UFC. Pues su pelea de este sábado ante la campeona Amanda Nunes se canceló por aparentes problemas de salud de la brasileña.

Tras confirmarse la retirada de Nunes, Valentina Shevchenko hizo hasta lo imposible por pelear en el UFC 213. Incluso, se ofreció a bajar de división para enfrentar a la campeona mosca, Joanna Jedrzejczyk, pero la Comisión Atlética de Nevada no lo aceptó. Por eso, la 'Bala' mostró su frustración a través de su cuenta de Facebook.

Valentina retó a Amanda Nunes tras vencer a Julianna Peña. (Getty Images) Valentina retó a Amanda Nunes tras vencer a Julianna Peña. (Getty Images)

"Nunes no pudo cortar peso correctamente y fue hospitalizada. Ella quería cortar peso y recuperarlo rápido, para tener esta ventaja. En resultado todo salió mal", explicó Valentina Shevchenko sobre la repentina retirada de Amanda Nunes.



"Me siento muy decepcionada por lo que ha pasado, pero no voy a relajarme. No voy a bajar mi energía en la preparación y voy a esperar hasta que UFC ponga una nueva fecha para la pelea", finalizó Valentina Shevchenko. Este es su comunicado completo: