Vitor Belfort y Kelvin Gastelum se enfrentarán este sábado en la pelea estelar del UFC Fight Night 106, el cual se realizará en el Centro de Formación Olímpica del Nordeste en Fortaleza, Brasil. La cartelera estará llena de estrellas brasileñas y será transmitida a través de UFC Network (526 de Claro y 795 de Movistar).

Al experimentado Vitor Belfort, de 39 años, no le preocupa enfrentar en el octágono a un rival 14 años menor. "Quiero pelear con oponentes relevantes, no quiero elegir peleas fáciles pensando que puedo ganar como hacen muchos. El deporte ya no es lo que era. Creo que soy de la generación más vieja, que buscaba desafíos, y Kelvin es un desafío", explicó el brasileño.

Así fue el careo entre Belfort y Gastelum en el media day. (Getty Images) Así fue el careo entre Belfort y Gastelum en el media day. (Getty Images)

Lo cierto es que Vitor Belfort necesita de una victoria para dejar de pensar en del retiro. Pues, en sus últimos dos combates, cayó ante Ronaldo 'Jacaré' Souza y Gegard Mousasi, ambas por nocaut técnico. Y sumar su tercera derroca consecutiva podría ser un golpe demasiado duro a estas alturas de su carrera.



Kelvin Gastelum, por su parte, busca afianzarse dentro de la categoría de peso medio, tras su paso por la división wélter, donde tuvo muchos problemas para el corte de peso. En su regreso a los 84 kilos, el peleador de raíces mexicanas venció por un imponente nocaut técnico a Tim Kennedy, el pasado 10 de diciembre. Y planea hacer lo mismo con Belfort.



Kelvin Gastelum viene de noquear a Tim Kennedy. (Getty Images) Kelvin Gastelum viene de noquear a Tim Kennedy. (Getty Images)

"Yo respeto mucho a Belfort, es un honor pelear con él y hacerlo en Brasil, pero la pelea es una más para mí, y vengo de dos victorias, eso ayuda en mi nivel de confianza. La verdad pienso que puedo hacerle lo que él hizo toda su vida, terminarlo por nocaut en el primer round", dijo Gastelum con seguridad.



Pero este no será el único combate prometedor de la cartelera del UFC Fortaleza. Dentro del main card del evento, se encuentran otras grandes estrellas brasileñas de las artes marciales mixtas como Maurício Rua, Edson Barboza, Bethe Correia y Alex Oliveira.



UFC FORTALEZA: CARTELERA COMPLETA

División Pelea Medio Vitor Belfort vs. Kelvin Gastelum Semipesados Mauricio Rua vs. Gian Villante Ligero Edson Barboza vs. Beneil Dariush Mosca Jussier Formiga vs. Ray Borg Gallo (M) Bethe Correia vs. Marion Reneau Wélter Alex Oliveira vs. Tim Means Ligero Francisco Trinaldo vs. Kevin Lee Wélter Sergio Moraes vs. Davi Ramos Gallo Rani Yahya vs. Joe Soto Ligero Michel Prazeres vs. Josh Burkman Pluma Rony Jason vs. Jeremy Kennedy Medio Garreth McLellan vs. Paulo Henrique Costa

UFC FORTALEZA: HORARIOS PARA LATINOAMÉRICA

País Preliminares Main card Perú 7:00 pm 10:00 pm Colombia 7:00 pm 10:00 pm Ecuador 7:00 pm 10:00 pm Chile 9:00 pm 0:00 am Argentina 9:00 pm 0:00 am Paraguay 9:00 pm 0:00 am Uruguay 9:00 pm 0:00 am México 6:00 pm 9:00 pm Venezuela 8:00 pm 11:00 pm Brasil 10:00 pm 1:00 am Bolivia 8:00 pm 11:00 pm

