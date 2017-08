Humberto Bandenay sorprendió al mundo entero de las artes marciales mixtas este sábado en la Arena Ciudad de México, donde debutó oficialmente en la UFC con un espectacular triunfo por nocaut sobre el mexicano Martín Bravo.

► Revive el brutal nocaut de Bandenay sobre Bravo (VIDEO)

Apenas a sus 22 años, Humberto Bandenay logró uno de las finalizaciones más importantes del año en la UFC, tras noquear a Bravo con un rodillazo en la cara. Y para que conozcas un poco más de cerca al nuevo representante peruano en el octágono, te dejamos diez detalles de su vida que tal vez no conocías.

(Getty Images) (Getty Images) (Getty Images)

1. Humberto Bandenay creció cerca del coliseo Chamochumbi de Magdalena, en el mismo barrio del futbolista Juan Manuel Vargas. "Varias veces tuve que pelearme para defender a mis amigos cuando era 'chibolo'. En especial en las 'pichangas' del barrio, donde la gente era bastante picona", contó.



2. Antes de incursionar en las artes marciales mixtas, Humberto Bandenay tuvo un breve paso por el fútbol. "Jugué en las divisiones menores de Alianza Lima y San Martín. Pero dejé el fútbol porque no me gustaba la idea de depender de otras personas para ganar. De todas formas me considero hincha a muerte de Alianza", explicó.

3. El fútbol no es el único deporte que ha practicado fuera de la jaula, pues de niño también practicó natación. "Toda mi vida he estado ligado al deporte. También he practicado básquet y hasta un poco de tenis", nos contó.



(Getty Images) (Getty Images) (Getty Images)

4. Humberto Bandenay realizó su preparación para enfrentar a Martín Brato en el Team Oyama de California, donde compartió entrenamientos con otras promesas sudamericanas de las MMA como el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera y el chileno Diego Rivas.

5. Los géneros de música preferidos de Humberto Bandenay son el reggaetón, el hip hop y la electrónica. La canción con la que saltó al octágono este sábado se llama 'Peruano luchador', cantada por otro peleador peruano de MMA llamado Luis Chang.

6. Los peleadores que Humberto Bandenay tiene como referentes son los hermanos Nick y Nate Diaz. "Prácticamente incursioné en las MMA por ellos. Los Diaz Brothers siempre han sido mi inspiración, me gusta su actitud, sus ganas de ir al frente, nunca ‘arrugar’. Me identifico con ese estilo", dijo.

7. Humberto Bandenay tiene una estatura (1.82 metros) poco usual para un peleador de la división pluma (66 kilos). Su contextura delgada le permite aprovechar su alcance, pues en la mayoría de sus combates es bastante más alto que sus oponentes.

(Getty Images) (Getty Images) (Getty Images)

8. Cuando solo tenía 19 años, Humberto Bandenay se enfrentó a Enrique Barzola, otro de los representantes peruanos en la UFC. El combate fue bastante intenso, pero el 'Fuerte' se terminaría llevando el triunfo por sumisión en el segundo round.

9. Pese a que Humberto Bandenay tiene una buena base de muay thai y le gusta intercambiar golpes con sus rivales, también cuenta con un poderío importante a nivel de piso: 6 de sus 14 victorias las consiguió por la vía de sumisión.

10. En sus tiempos libres o cuando no se está preparando para un combate, a Humberto Bandenay le gusta ir a la playa con sus amigos y pasar tiempo en familia. "Me gusta conversar bastante, me considero una persona tranquila", aseguró.