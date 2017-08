A Humberto Bandenay le da igual pelear en el coliseo Chamochumbi de Magdalena o en la gigantesca Arena de México. Porque sin importar el rival o el escenario, el aguerrido peleador peruano siempre lo deja todo dentro de la jaula.

Este sábado, el popular ‘Desbande’ debutará en el peso pluma (66 kilos) de la UFC ante el peligroso mexicano Martín Bravo. Y a tres días de la pelea más importante de su vida, habló en exclusiva con Depor para aclarar algo: nunca ‘arrugará’.



¿Sientes que cumpliste tu sueño al llegar a la UFC?

Me siento muy feliz de lo que vengo consiguiendo con sacrificio y esfuerzo. Pero este es solo el primer paso, porque yo sueño en grande: voy a ser el campeón de la división pluma de la UFC.



¿Toda tu vida te ha gustado pelear? ¿Cómo eras de chico?

De chico era normal, por ahí tuve algunas peleas como todos. No era tranquilo ni muy palomilla. Pero siempre me llamaron la atención los deportes de contacto.



¿Alguna vez tuviste que pelear por defender a un amigo en tu barrio de Magdalena?

En realidad, sí. Cuando era más 'chibolo'. Sobre todo en las pichangas, la gente en el barrio era muy picona y varias veces mis patas y yo terminábamos en bronca con otra gente.

Pocos saben que tuviste un paso por el fútbol. ¿Por qué decidiste dejarlo?

Jugué en las menores de Alianza Lima y San Martín, pero me alejé del fútbol porque no me gustaba depender de otras personas para ganar. Poco después conocí las MMA, donde solo dependes de ti mismo, y me enamoré de ese deporte. Esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida y agradezco en gran parte a mi entrenador en Pro Fighting Perú, Juan Manuel Dias.

¿Cómo podrías describir tu estilo de combate?

Soy un peleador completo, me puedo desarrollar en todas las áreas por igual. Me gusta dar espectáculo en la pelea de pie, aprovechando mi distancia. Me gusta que el público se divierta.



¿Cuánto han servido para ti los meses que llevas entrenando en Estados Unidos?

He mejorado en todos los aspectos y me siento cada vez mejor. En el Team Oyama (California) encontré grandes entrenadores y compañeros que sueñan en grande. Es un grupo muy competitivo donde todos apuntan a lo más alto. Aunque al mismo tiempo ha sido duro estar lejos de casa.

¿A qué peleador consideras como tu inspiración?

Me identifico con los hermanos Nick y Nate Diaz. Me gusta su actitud de ir para el frente y nunca ‘arrugar’.

De tus cinco peleas internacionales ya te tocó pelear contra un mexicano y no te fue como esperabas, ¿qué me puedes contar del combate ante Arturo Chavez?

Esa vez tuve una muy mala noche. Corté casi siete kilos en un día, algo que nunca había hecho en mi carrera. Cuando salí a la jaula me sentía débil y eso me pasó factura. Pero a pesar de que perdí, esa derrota me dio una buena lección.

Bravo viene de vencer a Puelles, compatriota tuyo y compañero de entrenamiento. ¿Sientes esta pelea como una revancha para las MMA en Perú?

Todas las peleas son distintas. La verdad no lo tomo como una revancha para el Perú. Bravo es solo un obstáculo más que debo superar para cumplir mi objetivo.



¿Qué sientes cuando saltas a la jaula con la bandera de Perú?

Es una sensación increíble, llevar los colores de mi país saber que mucha gente está atenta a lo que va a suceder en la jaula. Y más que todo demostrarle al mundo que en Perú hay talento, que no todo es fútbol. Que tenemos muy buenos peleadores y si con mis victorias puedo hacer que se fijen en nosotros, lo voy a hacer con mucho gusto.



¿A qué versión de Bandenay veremos el 5 de agosto en México?

Una versión mejorada, más maduro, concentrado en lo que quiero. Visualizando mis objetivos, me veo ganando la pelea y dándole la alegría a todos los peruanos. Nada me emociona más que pelear por mi país.