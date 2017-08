Jon Jones volvió a decepcionar a todos sus fanáticos hace poco más de una semana, tras dar nuevamente positivo en un control antidoping. Esta vez, un esteroide anabólico provocó que la UFC le arrebatara a 'Bones' el cinturón semipesado que solo unos días antes le había quitado a Daniel Cormier.

Si bien todavía estamos a la espera de los resultados oficiales de USADA (Agencia Antidopaje de Estados Unidos), los antecedentes no ayudan a Jon Jones, quien en 2015 ya había dado positivo por cocaína. Es por eso que el reconocido comentarista Joe Rogan tuvo duras palabras para calificar su comportamiento.

"Con esto Jon Jones se convierte en el desperdicio más grande de todos los tiempos, definitivamente. Si no es que ya lo era antes. Esta es su cagada más grande. Solo podemos esperar y rezar que haya un error en el resultado de las pruebas", dijo Joe Rogan en su podcast.



"Esto no es como cuando tomó pastillas para la erección o cuando consumió cocaína, eso no te ayuda en la competencia. Pero esta vez es raro porque se tratan de esteroides de rápida activación y una veloz salida de tu sistema. Entonces todos nos preguntamos ¿desde cuándo ha estado haciendo esto? ¿Esto lo hacía más agresivo y confiado durante sus entrenamientos? En estos momentos no lo sabemos", finalizó Rogan.