Luego de más de un año de inactividad, Jon Jones regresó al octágono para recuperar su título semipesado contra Daniel Cormier en el UFC 214. Sin embargo, esto no fue lo único que hizo 'Bones', ya que tras noquear a 'DC' le lanzó un reto a Brock Lesnar.

"Brock Lesnar, ¿quieres saber qué se siente que te patee el trasero alguien 40 libras más ligero que tú? Te veo en el octágono", declaró Jones, mientras el público del Honda Center de California gritaba de emoción.



La respuesta del actual campeón universal de WWE no se hizo esperar, ya que durante una entrevista a The Associated Press respondió al desafio. "Joven, ten cuidado con lo que deseas", fueron las palabras de la 'Bestia Encarnada'.

Tal parece que ambas partes desean el combate. Inclusive el propio Dana White- presidente de UFC- no descartó el soñado encuentro. Eso sí, aclaró que de concretarse la lucha sería pactada para el próximo año, ya que Lesnar aún mantiene una suspensión de un año por la agencia antidopaje (USADA).