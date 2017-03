Kelvin Gastelum demostró el último sábado que está para grandes cosas dentro del peso medio (84 kilos) de la UFC, tras noquear en el primer round a Vitor Belfort en Fortaleza. Y de inmediato pidió a la organización enfrentar a otra estrella brasileña: Anderson Silva.



► UFC 211: ¿el peruano Enrique Barzola peleará en la mejor cartelera del año?

"Silva es un gran nombre, es otra leyenda y está por encima de mí en los rankings. Y yo quiero seguir subiendo para pelear por el título de esta división", dijo Kelvin Gastelum, quien incluso ha pensado en la fecha de ese combate.

Kelvin Gastelum noqueó a Vitor Belfort en el primer round. (Getty Images) Kelvin Gastelum noqueó a Vitor Belfort en el primer round. (Getty Images)

"Me encantaría que esa pelea se realice el próximo 3 de junio en el UFC 212 de Río de Janeiro. Dije que me quedaría en el peso medio por peleas interesantes y una pelea con Anderson Silva es una de esas que definitivamente me interesa", agregó Gastelum.



Kelvin Gastelum, invicto en el peso medio (antes de Belfort derrotó a Uriah Hall y Tim Kennedy), aseguró que por ahora no planea volver a la división wélter (77 kilos), donde mostró grandes problemas para llegar al peso hasta en tres ocasiones. Y que solo lo haría si le ofrecen una pelea lo suficientemente interesante.



"Creo que soy uno de los mejores peso wélter del mundo. Si vuelvo a bajar a mi división tiene que ser para enfrentar al contendiente número uno al título", finalizó Gastelum.



TAMBIÉN LEE...