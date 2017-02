Para muchos fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA), el ruso Khabib Nurmagomedov es el mejor peleador de peso ligero de la UFC y todo el mundo. Incluso por encima el campeón de esta división, el polémico irlandés Conor McGregor.



Este sábado, Khabib se medirá ante el temible Tony Ferguson, en una pelea que pondrá en disputa el derecho de pelear por el cinturón ligero de la UFC. Y aunque el 'Águila' tiene chances de convertirse en campeón de ganar sus próximas dos peleas, no tendría mucho tiempo para defender su corona.

Khabib Nurmagomedov tiene un récord de 24 victorias (8 nocauts, 8 sumisiones y 8 decisiones) y ninguna derrota. (Getty Images) Khabib Nurmagomedov tiene un récord de 24 victorias (8 nocauts, 8 sumisiones y 8 decisiones) y ninguna derrota. (Getty Images)

Resulta que Abdulmanap Nurmagomedov, padre de Khabib, aseguró que el invicto peleador (28-0) le pondrá fin a su carrera profesional al cumplir los 30 años. Es decir, solo le queda un año y medio dentro de la UFC.



"No quiero alterar a los fans, pero Khabib tiene 28 años y a los 30 tiene que finalizar su carrera. Nunca antes he expresado esta opinión, pero me temo que solo le queda año y medio", anunció el padre del peleador especialista en sambo.



"Quiero que sea una persona saludable y pensante. Lo quiero ayudando a desarrollar otros peleadores. En un deporte tan grande como este, una carrera entre los 24 y los 30 años es suficiente", finalizó Abdulmanap. ¿Crees que es demasiado pronto para que Khabib cuelgue los guantes?



