La UFC confirmó este miércoles que el peruano Humberto Bandenay será el nuevo rival del mexicano Martín Bravo en el UFC Fight Night 114, a realizarse el 5 de agosto en la Arena Ciudad de México. Esto, ante la repentina salida de la cartelera del norteamericano Chris Gruetzemacher.

De esta forma, Humberto Bandenay se convertirá en el cuarto peleador nacido en territorio peruano en competir dentro de la UFC. Y también será el segundo peruano que enfrente Martín Bravo, quien se coronó campeón del TUF Latinoamérica 3 tras vencer a al 'Niño' Claudio Puelles.

"Ya no voy a poder ir a Perú, ¿no? (risas). La verdad a mí no me importa si mi rival es de Perú o de Brasil, si es ruso o de Estados Unidos. Yo solo quiero medir mi nivel con los más grandes atletas", dijo el 'Toro' Bravo, con respecto a los recientes choques entre peruanos y mexicanos dentro del octágono.

"Pienso que voy a tener la ventaja de que ya estoy adaptado a la altura. Me siento súper bien con el cardio. [...] Ya tengo una estrategia definida. Voy a buscar el nocaut o una finalización, para no dejar nada en manos de los jueces", finalizó Martín Bravo.