Miesha Tate, excampeona de la división gallo (61 kilos) de la UFC, decidió retirarse de las artes marciales mixtas (MMA) el pasado 16 de noviembre de 2016, con 30 años de edad y una impecable carrera profesional de casi una década.

En la actualidad, Miesha Tate se desempeña como comentarista de MMA. Y en una de sus últimas presentaciones, se refirió al más reciente escándalo de doping en el que se vio involucrado Jon Jones, quien perdió el título semipesado (93 kilos) de la UFC el último agosto tras dar positivo por esteroides en una prueba de USADA (Agencia Antidopaje de Estados Unidos).

Jon Jones noqueó a Daniel Cormier, pero perdió el título por doping. (Getty Images) Jon Jones noqueó a Daniel Cormier, pero perdió el título por doping. (Getty Images) Jon Jones noqueó a Daniel Cormier, pero perdió el título por doping. (Getty Images)

Miesha Tate criticó duramente las excusas que dio Jon Jones tras los resultados del análisis, donde aseguró "no haber hecho trampa" y que todo se trató de un "accidente". Para la popular 'Cupcake', las palabras de 'Bones' no pueden justificar un escándalo de este tipo para alguien que compite al más alto nivel.

"Estás limpio o no lo estás. No hay una zona gris cuando se trata de los deportes de contacto. La USADA entrega toneladas de información. Si tienes una pregunta, si el médico te receta algo, entonces tienes números de teléfono, tienes el sitio web. Puedes recurrir a varias personas para verificar si un producto es o no seguro", dijo Tate en una entrevista con Bloody Elbow.



"Yo misma he utilizado esto muchas veces, sólo por ser precavida. Siempre envié todos mis suplementos a la USADA para que fueran aprobados, y a ellos les alegra hacer eso. No puedes usar la ignorancia como excusa, y se requiere estar 100% limpio, no básicamente limpio", finalizó Miesha Tate.