UFC: "Ronda Rousey le prohibió a sus sparrings golpearla en la cara o las multaría"

Resulta que la peleadora con raíces venezolanas se enteró que Ronda Rousey no permitió que sus compañeras de entrenamiento le hicieran demasiado daño ni que la golpearán en la cara, así como no contar detalles de los sparrings previos a la pelea con Amanda Nunes.



"Ronda Rousey no permitió que sus sparrings la golpearan en la cara o las multarían, las chicas tenían que mantener su distancia y evitar conectarla, porque a ella no le gusta eso", agregó Julianna Peña. Por eso 'Rowdy' exigió a todas firmar un documento en donde sí no acataban dichas órdenes serían demandadas por un millón de dólares.



"Rousey no está tomando el riesgo de ser legítimamente golpeada en la cara durante el campamento de entrenamiento, así que ella no sabe cómo se siente eso", añadió Peña en declaraciones ante el podcast 'UFC Unfiltered'.



