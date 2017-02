Si algún día te cruzas por la calle a Valentina Shevchenko, te costará creer que es una de las peleadoras más temibles del planeta. Las poses de diva no van para nada con la ‘Bala’, quien sigue siendo tan humilde como en 2008, cuando llegó al Perú del lejano Kirguistán.



Hoy en día, la peleadora de corazón peruano está cerca de convertirse en campeona mundial de la UFC. Pero hace algunos años su intención era ganar el título mundial de boxeo, enfrentando nada menos que a Kina Malpartida, en su mejor versión.



Kina Malpartida fue campeona mundial superpluma de la AMB. (USI)

¿Es verdad que te ofrecieron pelear con Kina Malpartida?

Sí, en esa época Kina era campeona y me propusieron realizar una pelea en Cusco. Yo acepté sin pensarlo, porque sabía que podía derrotarla. En Rusia participé en muchos campeonatos en boxeo. Incluso tengo el título de ‘Maestro del Deporte’ en boxeo.



Entonces, ¿por qué se terminó cayendo la pelea?

Tiempo después de pactarla, me llamaron para decirme que la pelea se había cancelado. Me explicaron que Kina no quiso pelear conmigo porque había pedido encontrar una rival más fácil. Y ahí quedó todo.



¿Y por eso te desquitaste con otra figura del boxeo, como la ‘Pantera’ Zegarra?

No exactamente (risas). Estaba en Combate y ese día, ni bien llegué, los productores me dijeron que tenía que pelear contra ‘Pantera’. Tenía que escoger si la hacíamos en boxeo o en lucha. Escogí que sea en lucha, a pesar de que yo pesaba 60 kilos y él 80.



¿Cómo hiciste pare vencer a un hombre 20 kilos más pesado?

Zegarra es un excelente boxeador, pero en lucha yo tengo más experiencia. Pensó que podía ganarme usando solo su fuerza natural, pero fue todo lo contrario. Esa vez ganó mi técnica.

¿Desde hace cuánto vienes puliendo tu técnica en las artes marciales?

Empecé a entrenar en Kirguistán cuando tenía cinco años. Mi mamá, que es cinturón negro tercer dan en taekwondo, me llevó a su gimnasio. Ahí conocí al maestro Pavel Fedotov, quien es el esposo de mi hermana Antonina y ha sido mi único entrenador.



La gente en Perú sabe poco sobre Kirguistán. Cuéntanos cómo es tu país de origen.

Es un país bonito, con muchas montañas. Lo que más me gusta es un lago hermoso llamado Issyk-Kul, que es parecido al Titicaca. Cuando yo nací todavía pertenecía a la Unión Soviética, pero ahora es un país independiente.



¿Y cómo llegaste a Perú desde un país tan lejano?

En 2008, Antonina y yo habíamos vencido a las mejores peleadoras de Rusia. Por eso, decidimos viajar para dar seminarios y buscar nuevas rivales. Visitamos Brasil, Argentina y México, hasta que llegamos al Perú y nos gustó mucho.



¿Qué fue lo que te motivó a quedarte a vivir aquí?

Nos encantó que el país tuviera océano (Kirguistán no tiene salida al mar) y, al mismo tiempo, montañas. Además, a mi hermana y a mí nos gusta pasar tiempo internadas en la selva. Acá pudimos hacerlo en Loreto, a orillas del Amazonas.



Valentina Shevchenko haciendo un sparring en Iquitos. (Facebook)

¿Y tantas nuevas actividades no te alejaron del ring? Llegaste a entrar a un reality...

Los realities no son como mucha gente cree. En la TV solo se ve cuando nos reímos, bromeamos y competimos. Pero he sido deportista toda mi vida y puedo decirte que competir en Combate no es nada fácil. Hay que ser valiente y muy fuerte.



Igual, tu destino no estaba en la ‘tele’, sino en las artes marciales mixtas (MMA)...

Sí. Me dedico a esa disciplina desde hace mucho tiempo, solo que antes era difícil encontrar rivales. En 2010, cuando las MMA crecieron desmedidamente, volví a competir en paralelo a mis peleas de muay thai. Por eso cuando llegué a la UFC ya tenía experiencia.



¿Qué se siente pertenecer a la compañía de MMA más importante del mundo?

Estoy muy feliz. No hay nada que me guste más que pelear y en la UFC puedo hacerlo contra las mejores guerreras del mundo.



¿Es verdad que los golpes duelen menos cuando estás dentro de la jaula?

Sí, ahí adentro el dolor prácticamente no se siente. Pero la cosa cambia cuando termina la pelea.



Valentina Shevchenko viene de vencer por sumisión a Julianna Peña. (Getty Images)

¿Tuviste que dejar la comida peruana para cuidar tu peso al incorporarte a la UFC?

Mi dieta no cambió mucho porque peleo en mi peso natural (61 kg). No he dejado la comida peruana porque la cocinamos en casa. Mi hermana prepara un ceviche que no tiene nada que envidiarle al de los mejores chefs peruanos.



En tu última pelea contra Julianna Peña demostraste ser una peleadora completa…

Todos pensaban que solo era striker (peleador que basa su habilidad de lucha en los golpes de pie), pero les demostré lo contrario. Tuve una preparación muy intensa, me enfoqué en mejorar las técnicas en las que no me especializo. Por mi mente nunca pasó la posibilidad de perder.



Ahora pelearás con Amanda Nunes, la única que pudo vencerte en la UFC...

Esa pelea la perdí por muy poco. Creo que empatamos el primer round. El segundo sí lo perdí, pero el tercero lo gané con amplia ventaja. Lo más justo era un empate, pero los jueces se la dieron a ella.



Valentina Shevchenko perdió por decisión unánime ante Amanda Nunes. (Getty Images)

Ahora tendrás tu revancha, y será por el cinturón.

Esta vez la pelea será muy diferente y el resultado también. Me he vuelto mucho más fuerte en los últimos meses. No importa si la pelea es mañana, me siento preparada.



Cuando compites y ganas títulos y peleas, ¿piensas en dedicárselo al Perú?

Yo siento a Perú como mi país natal. Representando estos colores he ganado títulos internacionales de muay thai y kickboxing. Y en todos sonó el Himno Nacional y se izó la bandera peruana. Pronto pasará lo mismo cuando gane el título mundial de la UFC.

Valentina Shevchenko sale al octágono con las banderas de Perú y Kirguistán. (Getty Images)

