UFC: Valentina Shevchenko y Julianna Peña chocan en brutal duelo de estilos en Denver

Valentina Shevchenko fue contratada por la UFC casi de emergencia en diciembre de 2015. La representante peruana fue elegida para reemplazar a la holandesa Germaine de Randamie, quien se lesionó poco antes de su pelea ante Sarah Kauffman.

Con apenas una semana para prepararse, Valentina Shevchenko decidió aceptar la propuesta de la UFC. Y apenas un año y dos meses después de aquella decisión, la 'Bala' se encuentra cada vez más cerca de pelear por el título gallo femenino de la compañía.

Este sábado, Valentina Shevchenko se medirá ante la peligrosa Julianna Peña en la pelea estelar del UFC on FOX 23 de Denver. Este combate definirá a la nueva retadora al cinturón que actualmente le pertenece a Amanda Nunes, quien noqueó a Ronda Rousey en su primera defensa.



Si bien Valentina Shevchenko viene de vencer a Holly Holm, su pelea ante Julianna Peña no será nada sencilla. 'The Venezuelan Vixen' es, sin duda, una de las peleadoras más duras de la división. Y también una seria candidata para convertirse en campeona.



La misión de Valentina Shevchenko en esta ocasión es intentar llevar la pelea de pie, donde podría sacar ventaja con el poderoso striking que adquirió en su base de muay thai, disciplina en la que ha sido varias veces campeona mundial.



Julianna Peña, por su parte, tiene una sólida base en jiu jitsu y su lucha puede complicar a cualquiera. Pero la peleadora de raíces venezolanas no se limita a pelear en el piso, pues también registra algunas victorias por nocaut que demuestran que no le teme al intercambio.



Según los números que se pueden ver en esta imagen interactiva, la pelea estelar del UFC on FOX 23 promete ser bastante pareja. ¿Quién será la nueva retadora al título gallo femenino de la UFC?



