Desde que debutó en la UFC, en diciembre de 2015, Valentina Shevchenko demostró tener las condiciones para hacerle frente a cualquier peleadora de la división gallo (61 kilos). Más aún después de sus contundentes victorias sobre estrellas de la talla de Holly Holm y Julianna Peña.

En la actualidad, Valentina Shevchenko se viene preparando para enfrentar a la campeona Amanda Nunes en el UFC 213, a realizarse el 8 de julio en Las Vegas. Y aunque la 'Bala' está enfocada en la pelea por el título, no descartó buscar luego un combate ante la excampeona Ronda Rousey.

Ronda Rousey perdió precisamente ante Amanda Nunes en su última aparición en la UFC. (Getty Images) Ronda Rousey perdió precisamente ante Amanda Nunes en su última aparición en la UFC. (Getty Images)

En una reciente entrevista con TMZ Sports, a Valentina Shevchenko le preguntaron sobre la posibilidad de buscar un combate ante 'Rowdy'. "Por ahora no pienso en Ronda porque estoy mentalizada para la pelea con Amanda. Pero solo te hablo de ahora", dijo la representante peruana, dejando abierta la posibilidad de un súper combate ante Rousey.

Por otro lado, Valentina Shevchenko está convencida de que su revancha ante Amanda Nunes será muy distinta a su primer combate, en marzo de 2016, el cual se llevó la brasileña por decisión unánime. Y aseguró no sentirse intimidada por las amenazas de nocaut que lanzó 'The Lioness'.



"Amanda puede decir lo que quiera, pero esta pelea va a ser muy distinta a la primera que tuvimos. He tenido un gran campamento, me he vuelto mucho más fuerte. Esta será mi pelea", finalizó Valentina Shevchenko.