Valentina Shevchenko atraviesa por uno de sus mejores momentos como peleadora de UFC tras vencer a Julianna Peña y convertirse en la retadora número uno al título gallo de Amanda Nunes.

Por ello, 'The Bullet' ha centrado la atención de medios deportivos estadounidense en especial los que realizan la cobertura del Super Bowl LI debido a que Shevchenko ha confesado ser fanática de las finales de la NFL.



Durante una de sus entrevistas, nuestra representante en el octágono se animó a bailar salsa con un conductor deportivo, quien pensó que no conocía los movimientos. "No es la primera vez que bailo salsa, yo lo aprendí en Perú", dijo Shevchenko.



'La Bala' está a la espera de que se defina la fecha de su pelea por el título gallo contra Amanda Nunes, mientras tanto disfrutará del Super Bowl 2017 que se desarrollará el domingo 5 en el estadio NRG en Houston, Texas.





