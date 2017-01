Valentina Shevchenko se encuentra cada vez más cerca del título gallo femenino de la UFC. Este sábado, la representante peruana venció por sumisión a Julianna Peña y consiguió el derecho de desafiar a la campeona de la división, Amanda Nunes.



Desde el inicio del combate, Julianna Peña intentó cerrar la distancia para evitar que Valentina Shevchenko conecte sus letales combinaciones de patadas y puños. La peleadora de raíces venezolanas pegó a la 'Bala' contra la reja y no la dejó desarrollar su estrategia.



En el inicio del segundo round, Peña salió nuevamente a presionar a Shevchenko. Pero esta vez la 'Bala' demostró que su trabajo en el piso ha evolucionado mucho en los últimos meses: controló las embestidas de Julianna y no la dejó conectar el gound and pound.



En el primer descuido de Julianna Peña, Valentina Shevchenko logró encajar una palanca al brazo que definiría la pelea a su favor. La peleadora de raíces venezolanas intentó zafar de la llave, pero sería en vano: victoria para la 'Bala' por sumisión.



Este triunfo convirtió a Valentina Shevchenko en la próxima retadora al título gallo femenino de la UFC, actualmente en manos de Amanda Nunes, quien venció a la 'Bala' por decisión unánime en marzo del 2016. La peleadora de corazón peruana tendrá su revancha, aunque esta vez por el cinturón.



Valentina se lleva el triunfo por sumisión (armbar). Valentina busca la palanca al brazo, pero no la consigue. Peña consigue el derribo y controla en la lona. Valentina realiza una excelente defensa de derribos. Valentina pegada contra la reja, pero ninguna ejerce dominio. Peña sale nuevamente a cortar la distancia y buscar el clinch. Round 2

Valentina intentó contrarrestar la palanca con otra llave al brazo, pero terminó el round. Peña intenta finalizar con una palanca al brazo. Valentina busca el ground and pound, pero Peña se protege bien. Shevchenko derriba a Peña y controla en media guardia. Peña controla a Shevchenko contra la reja, pero no hace daño. Julianna salió a cortar la distancia y buscando el clinch. Round 1

División Ganador Perdedor Resultado Wélter Jorge Masvidal Donald Cerrone Nocaut técnico Pesos pesados Francis Ngannou Andrei Arlovski Nocaut técnico Pluma Jason Knight Alex Caceres Sumisión Medianos Sam Alvey Nate Marquardt Decisión unánime Gallo Raphael Assuncao Aljamain Sterling Decisión unánime Wélter Jingliang Li Bobby Nash Nocaut Semipesados Jordan Johnson Henrique da Silva Deicisón unánime Medianos Eric Spicely Alessio Di Chirico Sumisión Mosca Alexandre Pantoja Eric Shelton Decisión Dividida Ligeros Jason Gonzalez J.C. Cottrell Sumisión Semipesados Marcos Rogerio de Lima Jeremy Kimball Nocaut técnico

Valentina Shevchenko podría convertirse este sábado en la nueva retadora al título gallo femenino de la UFC, cuando enfrente a Julianna Peña en la pelea estelar del UFC on FOX 23, a realizarse en el Pepsi Center de Denver, Colorado. La pelea es transmitida a través de UFC Network (526 de Claro y 795 de Movistar).



El duelo entre Valentina Shevchenko (ránking 1) y Julianna Peña (ránking 2) definirá a la próxima rival de Amanda Nunes, la temible campeona brasileña que viene de noquear a Ronda Rousey en el UFC 207.

Valentina Shevchenko se impuso a la excampeona Holly Holm. (Getty Images)

Valentina Shevchenko, representante peruana en la UFC, viene de lograr un imponente triunfo por decisión unánime sobre la excampeona Holly Holm. Esta victoria, sumada a la posterior derrota de Ronda Rousey, catapultaron a la 'Bala' al primer lugar del ránking de su división.



Desde su llegada a la UFC en diciembre del 2015, Valentina Shevchenko acumula dos victorias (sobre Sarah Kaufman y Holly Holm) y una derrota (ante la actual campeona Amanda Nunes). El récord profesional de la 'Bala' es de 13 victorias y 2 derrotas.

Valentina Shevchenko perdió su única pelea ante la actual campeona Amanda Nunes. (Getty Images)

Julianna Peña, por su parte, se hizo famosa en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) tras coronarse campeona de la temporada 18 de The Ultimate Fighter, reality en el que consiguió su ansiado contrato con la UFC.



Desde aquella victoria sobre Jessica Rakoczy, Julianna Peña consiguió tres triunfos consecutivos en el octágono de la UFC: venció a Milana Dudieva (nocaut técnico), Jessica Eye (decisión unánime) y Cat Zingano (decisión unánime).

Julianna Peña viene de cuatro victorias consecutivas en la UFC. (Getty Images)

Pero Valentina Shevchenko vs Julianna Peña no es la única pelea del UFC Denver que promete ser explosiva. En el co main event, Donald Cerrone disputará su segunda pelea en la división wélter ante Jorge Masvidal, peleador de raíces peruanas.



El main card será completado por el choque de pesos pesados entre Andrei Arlovski y Francis Ngannou, además del combate en peso pluma entre Alex Caceres y Jason Knight.



División Pelea Gallo (F) Valentina Shevchenko vs Julianna Peña Wélter Donald Cerrone vs. Jorge Masvidal Pesos pesados Andrei Arlovski vs. Francis Ngannou Pluma Alex Caceres vs. Jason Knight Medios Nate Marquardt vs. Sam Alvey Gallo Raphael Assuncao vs. Aljamain Sterling Wélter Bobby Nash vs. Li Jingliang Semipesados Henrique Da Silva vs. Jordan Johnson Medios Eric Spicely vs. Alessio Di Chirico Semipesados Rogerio de Lima vs. Jeremy Kimball Mosca Alexandre Pantoja vs. Eric Shelton Ligeros Jason Gonzalez vs. J.C Cottrell

