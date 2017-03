Vitor Belfort es considerado una leyenda viva de la UFC y las artes marciales mixtas. Pero a sus 39 años, el peleador brasileño ve cada vez más cerca la posibilidad del retiro, en especial por las tres derrotas consecutivas por nocaut que acumula en el último año.



Tras perder ante Kelvin Gastelum el último sábado en Fortaleza, Vitor Belfort aseguró que buscaría una pelea más antes de colgar los guantes. Y en una reciente entrevista, propuso nada menos que a CM Punk como uno de sus posibles rivales.



Vitor Belfort viene de caer noqueado ante Kelvin Gastelum. (Getty Images) Vitor Belfort viene de caer noqueado ante Kelvin Gastelum. (Getty Images)

"Voy hablar con UFC porque me encantaría que mi última pelea sea en semipesados (93 kilos). Tiene que ser contra un peleador interesante, pero no un contendiente top. He estado peleando contra tipos buenos: Dan Henderson, Chris Weidman, Jacaré Souza, Gegard Mousasi y ahora Kelvin Gastelum", adelantó Belfort, para luego proponer a CM Punk.



"Todas esas fueron peleas duras, así que creo que buscaré una pelea más sencilla. ¿Cuál es el nombre de ese tipo de la WWE? CM Punk sería una gran pelea (risas). CM Punk, vamos a hacerlo. Esa sería una pelea realmente buena", finalizó el brasileño. ¿Aceptará la exestrella de la lucha libre?



CM Punk perdió por sumisión ante Mickey Gall en su debut en la UFC. (Getty Images) CM Punk perdió por sumisión ante Mickey Gall en su debut en la UFC. (Getty Images)

