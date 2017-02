El mexicano Yair Rodríguez se perfila como una de las grandes estrellas de la UFC. El popular 'Pantera' viene de noquear a una leyenda como BJ Penn y aseguró que lo le teme a ningún reto en el octágono, ni siquiera al mismo Conor McGregor.



En una reciente entrevista con Radio Row, Yair Rodríguez explicó que está decidido a convertirse en campeón pluma de la UFC cueste lo que cueste. Incluso cuando tenga que enfrentar al temible Conor McGregor.



Yair Rodríguez venció a BJ Penn el pasado 15 de enero en la pelea estelar del UFC Fight Night 103. (Getty Images) Yair Rodríguez venció a BJ Penn el pasado 15 de enero en la pelea estelar del UFC Fight Night 103. (Getty Images)

"Si Conor McGregor está frente a mí, no me importa, le voy a patear el trasero. Simplemente estoy siendo honesto, sólo me preparo. Soy un ganador y las personas no recuerdan a los perdedores. He sido un ganador durante toda mi vida", explicó 'Pantera'.



En la actualidad, Yair Rodríguez acumula seis victorias consecutivas en la UFC y es uno de los grandes candidatos para pelear por el título pluma, que actualmente le pertenece al brasileño José Aldo.



