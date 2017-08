Los fanáticos del Mundial de Atletismo se quedaron sorprendidos porque Usain Bolt no ganó la final de los 100 metros. Muchos se preguntaron qué había sucedido, pero el propio jamaiquino ya reveló la razón por la cual perdió la competencia.

"La salida me mata", confesó Bolt, quien obtuvo el bronce por sus 9.95 segundos. A pesar de que en las últimas pruebas pudo remontar cerca del final, esta vez se vio superado por sus dos rivales estadounidenses: Justin Gatlin, primero con 9.92s; y Christian Coleman, segundo con 9.94s.

Usain Bolt Una de las imágenes de la final de los 100 metros del Mundial. (AFP) Usain Bolt

"Normalmente las cosas van mejor a medida que avanzan las rondas, pero no ha sido así. Eso me mató. Siento que fue eso", señaló. De todas formas, el 'Rayo' aseguró que se entregó al máximo, porque quería despedirse de la mejor manera.

"Vine como a cualquier otro campeonato, me esforcé al máximo. Gracias por el apoyo. Nunca pude imaginar que habría tanta gente y este ambiente, eso me animó a esforzarme más. El ambiente fue maravilloso", agregó. Cabe señalar que Usain Bolt se quedó con once títulos mundiales y ocho olímpicos.

FUENTE (AFP)