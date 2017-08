El camino al Mundial Sub 18 ya está por terminar, pero antes de ello, la selección peruana de vóley busca su último reto. Este viernes (11:00 am) empieza el Final Four, en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores.

El primer rival del día será Cuba, quien debuta en este torneo. Será un duro rival por su tradición, pero está en el puesto 29 del ránking mundial de su categoría, muy por debajo de Perú (14).

Sin embargo, las 'matadoras' no pueden confiarse. En la pasada edición, en el 2015, no pudieron defender la casa y quedaron en tercer lugar.

Este mismo día, más tarde (7:00 pm), la selección peruana de vóley volverá a la cancha. En esta ocasión, será ante Argentina.