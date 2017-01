WWE: AJ Styles atacó a John Cena en la firma de contrato para Royal Rumble

Una accidentada firma de contrato para Royal Rumble 2017 se vivió este martes en una nueva edición del WWE SmackDown Live. Cuando estaba todo listo para el acuerdo, AJ Styles decidió atacar a John Cena delante de Daniel Bryan.

"John Cena ha sido algo grandioso para WWE. Pero remarca esas dos palabras. 'Ha sido'. ¿Sabes qué es realmente patético en ti? Que cuando te veas al espejo, te darás cuenta que en lo que refiere a Hollywood, no serás tan grande como The Rock. Y en el ring, no serás tan bueno como AJ Styles", dijo el campeón. Pero el 'Marine' no se quedó callado.

"En el Royal Rumble, trae tu familia, trae tus amigos, trae tu mejor juego, pero aún así te patearé el trasero y tomaré el campeonato. ¿Por qué? Porque soy John Cena", dijo el retador luego de firmar el contrato.

De pronto Baron Corbin ingresó al cuadrilátero para confirmar su presencia en la Royal Rumble Match, asegurando que nadie podrá impedirle llegar a WrestleMania como retador al título mundial.

LA PREVIA:

John Cena quiere empezar el 2017 con el pie derecho en la WWE. El 'Marine' estará en el primero WWE SmackDown Live del año este martes (8:00 pm, vía Fox Sports 3) para hacer oficial su pelea con AJ Styles en Royal Rumble.

Esta noche los luchadores firmarán el contrato para la pelea por el título mundial. Esta se llevará a cabo el próximo 29 de enero. Sin duda, una buena forma de que John Cena regrese al ring de la WWE.

The Miz defenderá el Campeonato Intercontinental ante Dean Ambrose. Tras faltarle el respeto a Renee Young, novia del 'Lunático'. se pactó la pelea. Maryse también estará presente en el ring.

Dolph Ziggler y Baron Corbin llevarán la pelea en Twitter a la WWE. Después de una semana llena de provocaciones, se verán las caras en busca de limpiar su nombre.

