Para muchos fanáticos de WWE, John Cena es la razón por la que varias superestrellas jóvenes no han trascendido en la empresa. Por este motivo, los aficionados le pusieron el apodo de 'entierra talentos'.

Sin embargo, AJ Styles, considerado como uno de los mejores luchadores en la actualidad, salió en defensa del 'marine' en una reciente entrevista. El 'Fenomenal' no comparte la idea de quienes llaman a Cena de esa manera; por el contrario, asegura que de él se aprende mucho.

"No es cierto que él sea un 'entierra talentos'. Depende del luchador, ya que debe plasmar lo aprendido después de la rivalidad con Cena. Por ejemplo, yo he aprendido mucho de él. Diría que el 90% de lo ahora aplico me lo ha enseñado John Cena.", declaró Styles.

Cabe señalar que el exluchador de NJPW se enfrentó a Cena en Royal Rumble 2017 por el título de la WWE. Justamente, en ese evento, el 'marine' derrotó a Styles, igualando así la marca de 16 campeonatos de Ric Flair.