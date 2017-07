Cuando Shinsuke Nakamura subió al roster principal de SmackDown, inmediatamente se especuló con un combate contra AJ Styles. Sin embargo, la WWE decidió no enfrentarlos, sino hasta Money in The Bank 2017, en donde tuvieron el primer roce.

La gran acogida que tuvo ese breve momento habría convencido a los creativos de la empresa en presentar el tan esperado combate más pronto de lo que imaginaban. Según Wrestling Observer Newsletter, esta rivalidad tendría lugar en SummerSlam 2017.

"Diría, con cierto grado de confianza, que vamos a ver a Styles vs. Nakamura en SummerSlam. Esta era la idea detrás del adelanto que hicieron en Money in the Bank", declaró Bryan Álvarez, miembro de la página especializada.

Para que esto se concrete, se especula que Styles ganará el derecho a retar a Kevin Owens por el título de los Estados Unidos en Battleground, en donde saldrá victorioso. Así, Nakamura tendrá opción a enfrentarlo en SummerSlam, en lo que sería una lucha titular.