La WWE está sufriendo para conseguirle un rival a Bray Wyatt. Es por ello que esta noche (8:00 pm, vía FOX Sports 3) desde el XCel Energy Center de St. Paul, Minnesota, Luke Harper AJ Styles pelearán por definir al retador, quien peleará el próximo 2 de abril en WrestleMania 33 por el cinturón.



Después de un polémico Royal Rumble Match, cuya decisión dejó a Harper fuera de la contienda a pesar de haber sido el verdadero ganador, volverá a pelear por la oportunidad de remplazar a Randy Orton. La 'Víbora' rechazó la invitación a pelear por el título mundial.

WWE John Cena estará en 'Miz TV'. (WWE)

John Cena y The Miz se verán las caras en 'Miz TV', donde hablarán de la eliminación de la semana pasada, donde el 'Marine' reforzó los rumores de una posible rivalidad ¿Esta noche se confirmará la pelea doble mixta para WrestleMania 33?



Dolph Ziggler y Apollo Crews se enfrentarán esta noche en un Combate de sillas. Además, Mickie James y Becky Lynch se volverán a ver las caras en un Two out of Three Falls Match. El combate se hizo oficial durante la emisión del RAW.



