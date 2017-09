Como cada semana en SmackDown, AJ Styles espera a un retador sorpresa para que pueda tener una oportunidad por su título de los Estados Unidos. Aunque esta vez en California, ya se conocía al rival: Baron Corbin.

Todo estaba listo para que el 'Lobo Solitario' aproveche la ocasión e intente arrebatarle el cinturón. Sin embargo, Corbin se adelantó a los hechos y antes de que suena la campana atacó al campeón hasta dejarlo tendido en la lona.

En ese momento, Tye Dillinger apareció y golpeó al retador de improviso afuera del ring. Los ataques del 'Diez Perfecto' fueron tan eficaces que el 'Lobo' sufrió una lesión en el tobillo, la cual le impidió ponerse de pie.

A pesar de que volvió al cuadrilátero, Corbin no pudo defenderse frente a la llave de rendición de Styles. Pese a que todo lo ocurrido no fue de manera legal para el combate, Baron no pudo luchar y el 'Fenomenal' retuvo su cinturón.