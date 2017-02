La exsuperestrella de la WWE, Alberto del Rio, conocido en el circuito independiente como Alberto el Patrón brindó una entrevista para promocionar un evento de MMA. Pero también habló sobre su salida de la empresa y la ausencia de luchadores latinos en los rosters principales de la compañía.

El mexicano, quien dejó la WWE en setiembre del año pasado, declaró que una de las razones por las que renunció fue porque no estaba contento en la compañía. "Mucha gente me pregunta por qué me fui cuando tenía uno de los contratos más importantes y la respuesta es que no estaba contento", sostuvo el Patrón.

Además de ello, la superestrella azteca criticó que la WWE no tenga ningún exponente latino dentro de su roster principal que representa a los hispanos. "Creo que ellos me necesitan más de lo que yo los necesito, porque no tienen a nadie que se identifique con la cultura ni el mercado latino en la empresa", añadió el luchador de 39 años.

Alberto el Patrón vendrá a nuestro país el 25 de marzo para estelarizar el evento Imperio Lucha Libre acompañado de otro exponente latino como Carlito Colón y demás exsuperestrellas de la WWE.







