Para nadie es un misterio que la relación que existe entre Alberto del Río y los directivos de la WWE no es buena. En especial, luego de la transmisión por Periscope que realizó el luchador mexicano la noche del jueves, donde arremetió contra Triple H.

En el inicio de este video, Alberto del Río reconoció que se había pasado de copas. "Sí, estoy un poco borracho", dijo el 'Patrón', quien aseguró que se casará con Paige en junio. Y unos segundos después decidió cargar contra su exjefe, Triple H.

"Le agradezco a toda la gente por el apoyo, pero en verdad me importa una mierda si la gente me apoya o no. Toda esa gente que habla mal de mí detrás de un teclado no tendría las pelotas para decírmelo en la cara. Me recuerda a uno de mis jefes en WWE, uno que tenía una nariz jodidamente grande", lanzó el 'Patrón'.



"Ahora estamos cerca de las oficinas de WWE en Stamford, donde viven todos esos maricones. Podríamos ir, tocar la puerta y preguntar por el narigón sin pelotas", agregó Alberto del Río, quien también aseguró que Paige volverá a luchar en Impact Wrestling cuando él lo decida.