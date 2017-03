WWE: Alberto del Río confirmó que contrajo matrimonio con Paige

Cuando muchos criticaban a Paige tras la filtración de sus videos íntimos, Alberto del Río, su actual pareja, le mostró todo su apoyo haciendo que su amor se fortalezca más. Tal es así que el mexicano canceló algunas presentaciones para brindarle su apoyo.

►WWE RAW: Goldberg y Brock Lesnar se ven las caras por última vez antes de su pelea en WrestleMania 33



Ese mismo sentimiento hizo que 'El Patrón' revelará, a través de su cuenta de Instagram, que la inglesa y él ya eran formalmente esposos desde el miércoles pasado. Dejando un mensaje a quienes desean verlos separados.

I doesn't matter how many times you try to break us... is not gonna happen... we were harassed by a company we still are... cause you don't fool me MF's I know I was you trying to destroy us... destroy my baby... she's better stronger than all of you pieces of 💩 We are getting married Wednesday ... Have a nice and go and F... yourself hatters Una publicación compartida de Alberto El Patron (@el_patron_alberto) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 12:12 PDT

"No importa cuantas veces deseen separarnos, pues eso no ocurrirá. Seguimos juntos así que no vuelvan a fastidiar, ni intentar atacar a Paige, porque ella es más fuertes que todos ustedes. Nos hemos casado el miércoles, sean felices y no molesten", escribió el excampeón de los Estados Unidos.

Recordemos que en octubre del año pasado, durante un combate de del Río en Puerto Rico, Paige le propuso 'matrimonio' arrodillándose ante el mexicano. Ahora, después de unos meses, el acto se concretó formalmente.







LEE TAMBIÉN...