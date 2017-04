Todos saben que cuando un luchador está bajo contrato con la WWE tiene ciertas normas que respetar, en especial cuando se trata de hablar mal de compañía. Según Alberto del Río, esta es la razón por la que Vince McMahon intentó en más de una ocasión en tenerlo de vuelta en el ring.

Así lo aseguró el 'Patrón' en uno de sus videos en vivo, los cuales se volvieron virales por sus fuertes acusaciones con la WWE. Allí, contó cómo la compañía intentó convencerlo para regresar.

"No tengo intención de regresar ahí. Me llamaron para volver pero no voy a volver jamás, nunca más. Estoy muy feliz de haber salido de allí. Hicieron de todo para tratar de mantenerme pero no quería estar en ese lugar", aseguró Alberto del Río.

Al parecer, su relación con Paige tendría algo que ver con su decisión. La WWE no está en buenos términos con la inglesa, lo que impide que se sienta cómodo con los jefes, en especial con Vince McMahon.