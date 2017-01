Alberto del Río se fue de la WWE debido a su incontrolable lengua. Esta sería la misma razón por la que sería deportado de los Estados Unidos, pues el excampeón insultó, una vez más, al nuevo presidente Donald Trump.



En una reciente entrevista con TMZ, Alberto del Río aseguró que no le teme al nuevo mandatario. "Quizás termine deportado por decir esto de Trump, pero no me importa. Es un estúpido y ruego por el bienestar de todos los ciudadanos de este país cuando asuma el mando", señaló.

wwe Alberto del Río peleó por última vez en la WWE en el 2015. (WWE)

Esta es la segunda ofensa de Alberto del Río hacia el presidente pues hace unas semanas señaló que creía que Vince McMahon sería mejor para ocupar el puesto. Claro, a pesar de que el jefe de la WWE es uno de los mayores contribuyentes a la campaña de Trump.



De ser así, Alberto del Río tendría problemas para manejar su empresa de MMA. Combate Americas, la primera compañía latina en el deporte, lo tiene como presidente y principal embajador. Sus polémicas opiniones podrían costarle millones de dólares.





TAMBIÉN LEE...