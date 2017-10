Dentro de WWE no todos los luchadores pueden aparecer en cada RAW y SmackDown. Aunque la mayoría sí lo logra hacer, porque tienen el apoyo de los directivos, unos cuantos no pueden estar por falta de historias y decisiones creativas.

Alicia Fox es una de las afectadas. A pesar de que en el último show rojo volvió a la escena, después de varios meses, solo fue para perder ante Bayley y Sasha Banks. La manera de cómo están llevándola, no agrada a la excampeona.

WWE Alicia Fox ganó el título de las Divas en 2010. (WWE) WWE

En una reciente entrevista con Lilian García, exanunciador de WWE, confesó que no siente que su carrera haya tomado algún rumbo. "A veces me da vergüenza, sobre todo cuando escucho que los fanáticos dicen que tal superestrella es infravalorada. Me quedo pensando si yo no estaré en esa condición", dijo.

Además cuestionó la idea de ser una de las pocas Divas que no tiene mercancía propia. "Nunca me he quejado. ¿Pero sabes qué?Tal vez debería valorarme más. Y entonces pienso cuál será el próximo capítulo de mi carrera", agregó.