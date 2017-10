El camino al éxito nunca es fácil. Antes de siquiera poder estar cerca de tu sueño, uno debe atravesar diversos momentos. Del mismo modo, es el trayecto de una superestrella hacia la WWE, la empresa número uno de lucha libre.

El caso de Becky Lynch es prueba de ello. La irlandesa, en una reciente entrevista, reveló cual fue su primer trabajo antes de entrar a la compañía de Vince McMahon. "Cuando era niña ayudaba a lavar los carros para poder comprar dulces", dijo.

"Pero mi primer trabajo en teoría fue de mesera en un bar en Irlanda. Sin embargo, no duré mucho, porque me rehusé a usar el uniforme, así que después de dos semanas no volví a ir", comentó Lynch, entre risas.

La actitud rebelde de la excampeona de SmackDown algunas veces le pasó factura, ya que luego de su primer empleo, trabajó en una sanguchería y en una pizzeria. Al final, decidió viajar a Estados Unidos para cumplir su sueño de ser luchadora, y no se equivocó.