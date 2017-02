Poco a poco, Nikkie y Brie Bella se están haciendo un espacio en la televisión, gracias a su trabajo con la WWE. Y es que debido al reality show 'Total Divas', fueron llamadas por la producción del canal para ser las comentaristas de los shows previos a los Premios Oscar 2017.



► La razón que obligará a Nikki Bella a retirarse luego de WrestleMania 33



Las hermanas fueron parte del show 'Chrisley Knows Best', donde hablaron de los posibles ganadores y los looks que se verían en la alfombra roja.

E! Pre Show | Always a good time & lots of laughs with The Chrisley's! #eredcarpet #eglambot #fashionpolice #oscars #totalbellas #totaldivas Una publicación compartida de Nikki Bella (@thenikkibella) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 1:48 PST

Nikki Bella tiene una buena relación con la WWE, aunque puede que decida retirarse, tal como lo hizo su hermana gemela. Brie dejó el ring para tener un hijo. Dará a luz en un par de meses.



A pesar de ser las primeras estrellas de la WWE en ser parte del show, no se descarta que otras más aparezcan en la premiación. The Rock lo ha hecho en varias ocasiones, y podría darle la batuta a John Cena, quien últimamente ha tenido mayor presencia en Hollywood.



TAMBIÉN LEE...