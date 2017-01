The Big Show podrá ser más pesado y más alto que Brock Lesnar, pero ni eso detiene a la 'Bestia'. En la pasada edición del RAW, el excampeón de la WWE atacó al grandulón justo después de que las cámaras se apagaran.



► WWE: Brock Lesnar retó a Goldberg a pelear en WrestleMania 33



Brock Lesnar regresó al ring una vez que se acabó el RAW. Allí, lanzó un reto abierto para quien sea que se atreva a encararlo, y The Big Show no dudó en responder.

wwe Brock Lesnar le aplicó un 'F5' a The Big Show. (WWE)

Sin embargo, no la pasó nada bien. Brock Lesnar le aplicó un 'F5' que lo dejó tendido en la lona, con lo que consiguió la ovación del público de la WWE.



El enfrentamiento ocurrió tan solo segundos después de que Seth Rollins fuese atacado de improviso por Samoa Joe. Triple H llamó al excampeón de NXT para que enfrente al 'Arquitecto'.



TAMBIÉN LEE...