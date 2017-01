Los fanáticos de la WWE vienen esperando con ansias el Royal Rumble 2017 de este domingo, donde Brock Lesnar volverá a la acción luego de su polémica derrota ante Goldberg en Survivor Series 2016.

Brock Lesnar se volverá a ver las caras con Goldberg en la batalla real, donde también participarán otras 28 superestrellas. Y más allá del resultado de este combate, la 'Bestia' ya tiene confirmado a su siguiente oponente.



Resulta que la WWE confirmó la cartelera de un evento que presentará el 17 de febrero en el American Airlines Center de Dallas, Texas. Y Brock Lesnar se enfrentará nada menos que a The Big Show.



Este evento también presentará otros combates como Roman Reigns contra Braun Strowman y Seth Rollins ante Rusev. Mientras que también habrá una brutal Fatal Fourway por el título de parejas de Raw entre Sheamus con Cesaro vs. Luke Gallows con Karl Anderson vs. New Day vs. Enzo Amore con Big Cass.



